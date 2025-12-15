營運28年！全台第一家好市多要搬了 業者證實新址

好市多執行長瓦克里斯日前於財報會議透露，2026會計年度規劃5家分店遷址，其中包括1家台灣分店，《中時新聞網》今求證台灣好市多，業者證實，營運28年的「起家厝」高雄店將搬遷，新址位於亞洲新灣區80期重劃區。

台灣好市多今（15）日向《中時新聞網》表示，高雄賣場陪伴會員將近28年，未來將持續優化賣場硬體設備與服務品質，感謝會員長期支持，並致力提供最佳購物體驗；至於高雄店的新址，副總經理王友玫透露，將遷往亞洲新灣區80期重劃區。

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）近日在線上財報會議中表示，2026會計年度原規劃開設35家分店，但因西班牙倉儲進度落後，開店數量將下修至28家，他強調這僅為短期因素，不會影響好市多每年新增30家以上門市的長期擴張策略。

瓦克里斯也提到，新的會計年度已安排5家分店遷址，其中美國3家、加拿大1家、台灣1家；雖然他未說明台灣是哪一家分店，但如今已證實是營運28年的高雄「起家厝」店。

