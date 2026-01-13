營長沉迷酒店偽造父親訃聞逃避教召 二審求緩刑

（中央社記者劉世怡台北13日電）吳姓中校營長因沉迷酒店而欠債，無心執行教召任務，竟偽造父親訃聞請假。一審判刑1年10月，二審今天開庭，吳男稱意志不堅而迷戀酒店女子，已離婚並深刻反省，請求緩刑。

吳姓男子在庭上表示，民國112年1月1日升任中校後，與朋友前往酒店，因迷戀酒店女子，才會以偽造訃聞方式請假多天；事情曝光後，他已退伍、離婚並深刻反省，請求宣告緩刑。

公訴檢察官表示，40歲能當上中校不容易，吳男身為中階幹部卻未以身作則，不但無心執行教育召集任務，還以偽造訃聞方式請假，又逾期未返營，明顯漠視軍紀，檢方及軍方怎可能同意緩刑，也擔心有仿效可能。

吳男辯護人說，吳男其實有請假，職務也有其他人代理，未造成實質影響。吳男後來因病退伍，現在成為刑案被告，只能從事一般工作，仍須負擔給前妻費用，處境淒慘，其他官兵看到吳男狀況，應該不會仿效。

法官庭末諭知，將向國防部調閱吳男歷年考績以及敘獎紀錄，本件準備程序終結，2月4日再開庭。

根據一審士林地院判決書，吳男112年1月1日至同年8月20日，為北部地區後備指揮部新北市後備旅步兵第一營（駐地位於新北市淡水區）中校營長，負責動員教育召集。期間偽製父親過世的電子訃聞請喪假，事後又未依規定返營，最終遭軍方通報並尋獲。

一審法院審酌吳男坦承犯行等，依意圖免除職役詐偽罪及意圖長期脫免職役而不就職役罪，判決2罪合併執行有期徒刑1年10月。全案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：蕭博文）1150113