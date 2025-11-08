營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎
天氣愈來愈熱，你的肝也該好好照顧一下了！春天靠十字花科蔬菜為肝臟解毒提供支持，進入初夏，就換成專門養肝的食材上場。有「蔬菜之皇」美名的洋薊就是最佳選擇之一，不只幫助肝臟解毒，還能在炎熱的夏季裡給身體多一分保護。
氣溫升高肝臟負擔重 這些身體警訊別忽略
營養師許睿涵指出，在初夏時節，氣候由溫和轉為炎熱，加上春季許多人面臨過敏困擾，人體新陳代謝加快與免疫耗損形成雙重壓力。肝臟作為解毒與代謝的主要器官，此時承受更大負擔，若不注意養肝，容易出現疲倦、食慾不振、口乾口苦、失眠等問題。
許睿涵進一步提到，陽光漸強時，陽光本身就是一種自由基來源，初夏很容易忽略防曬的重要性。炎熱天氣也容易導致晚睡或睡眠品質變差，影響肝臟夜間修復功能。此外，過多冰品、冷飲，意味著攝入過多糖分與食品添加物，進一步加重肝臟排毒負荷。
看更多：這水果是天然養肝良藥！女性補肝必吃6食物 1蔬菜還能黑髮、美容
洋薊是什麼？外型像花苞的養肝好菜
想養肝不妨吃洋薊吧！許睿涵說明，洋薊（朝鮮薊／Artichoke）是一種外型像花苞的蔬菜，屬於菊科薊屬植物，原產於地中海地區，在歐洲被譽為「蔬菜之皇」，台灣也有少量栽種。洋薊的盛產期為每年春末至夏初（約4～6月），此時購買最為新鮮。
值得注意的是，許多人會將洋薊與製作肝病處方藥的水飛薊（Milk thistle）混淆，兩者雖有相似之處但仍有差異。目前料理食用主要建議使用洋薊的花苞部分。
洋薊功效：保護肝細胞、促進膽汁分泌、調節膽固醇
許睿涵表示，洋薊含有多種對肝臟有益的營養成分，例如洋薊酸具有保護肝臟細胞、促進膽汁分泌、調節膽固醇與改善消化不良的功能。綠原酸屬於多酚類，能促進脂肪燃燒提升新陳代謝率，減少脂肪囤積，同時具有抗氧化作用，共同支持肝臟細胞對抗自由基的壓力。
洋薊還富含多酚，能幫助身體降低發炎反應，抑制癌細胞繁殖和生長。其豐富的膳食纖維增加腸道菌相穩定、促進腸道蠕動，幫助排出體內毒素，進一步增強肝臟解毒效益。
看更多：養肝把握「1黃金時間」！中醫：3穴位按摩＋拍打肝經 降肝火、解疲勞、助眠
洋薊食譜：養肝洋薊排骨湯
這道湯品清甜爽口，帶有微微的苦味，兼具養肝解毒、補氣滋養的雙重功效，是初夏養生的飲食選擇。
材料（2人份）：洋薊4顆、排骨300克、薑片3片、鹽適量。
作法：
洋薊料理前處理：洗淨，剝去最外2~3層硬葉；剖半後浸泡檸檬水或醋水中，以防氧化變黑；用刀將頂部1/3切除，將花心上的絨毛挖除。
排骨汆燙去血水，備用。
煮一鍋水，加入排骨、薑片與紅棗，大火煮開後轉小火煮40分鐘。
加入洋薊續煮20分鐘。
洋薊怎麼保存？還有哪些料理方式？
購買洋薊後，應保留外葉與莖部，用報紙包起來放入冰箱冷藏室，可保存約5～7天。不建議切開後長時間存放，因為切面容易氧化變黑。
除了煮湯外，洋薊還有多種推薦料理方式：可直接蒸煮整朵洋薊佐橄欖油、檸檬汁食用；製作湯品時，排骨也可替換為雞腿；還能搭配義式料理，用於烤焗或沙拉中，但烤過後口感較硬，可能無法品嘗到嫩葉的甜美。
看更多：菜心怎麼炒才好吃？專業大廚教6招炒出超美味菜心 翠綠又爽脆
食用洋薊的注意事項
雖然洋薊對肝臟有益，但某些情況不建議大量食用洋薊或服用洋薊萃取物要注意，許睿涵提醒，患有膽結石或膽管阻塞者需小心，因洋薊會刺激膽汁酸的產生，可能造成症狀惡化。服用降膽固醇藥物（如他汀類藥物）的人也應注意，因洋薊同樣具有降低膽固醇的效果，合併使用可能影響藥物效力。
此外，對於需經細胞色素P450酶代謝的藥物，與洋薊合併使用時應小心，可能會影響藥物效力。建議有特殊健康狀況者，在大量食用洋薊前先諮詢專業醫療人員的建議。
◎ 圖片來源／許睿涵營養師．達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／許睿涵營養師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
