「營養先於醫療」理念發光！輔英母子檔同讀保營系 用專業守護健康

▲輔英科大保營系母子檔「學伴」同行，母親呂慧芳(右)及兒子江立紘(左)。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輔英科大保健營養系出現暖心「母子同學」組合！今年新生中，一對母子檔同修營養學成為校園佳話。母親呂慧芳攻讀碩士班、兒子江立紘就讀二技，兩人以「預防醫學、營養先行」為共同使命，盼將專業化為助人力量。

▲母親呂慧芳、兒子江立紘與保營系吳明修主任、林佩瑩老師合影。

呂慧芳笑說，過去督促孩子讀書，如今科技與新知更新快速，有時反而需要兒子「反向教學」，在跨世代互動中拉近親子距離，更讓母子共同學習的旅程充滿溫度。

廣告 廣告

▲母親呂慧芳(左)創立「盈養有芳營養諮詢機構」提供專業諮詢嘉惠多人。

輔英科大校長林惠賢表示，「活到老、學到老」不只是口號，校友回流進修是校方樂見的正向循環。輔英以「健康、數位、跨域、永續」為發展主軸，開設16系、8系具碩士班與在職專班，協助在職人士深耕專業、提升競爭力。

▲兒子江立紘盼與母親共同攜手為預防醫學做出貢獻。

醫學與健康學院院長陳中一指出，呂慧芳早在民國97年就讀輔英保營系二技，在學即考取營養師證照，畢業後累積診所、醫院、藥廠與團膳等豐富經驗，更取得糖尿病、腎臟病衛教師與體重管理營養師等多張專業證照。她因看見多數民眾在生病後才重視營養，認為「本末倒置」，於2023年創辦「盈養有芳營養諮詢機構」，今年回母校攻讀碩士，希望更系統化提升專業，推動營養與預防醫學。

「有營養問題先找營養師，有病再找醫生。」呂慧芳推廣營養融入日常，從體重管理、慢性病飲食到企業與社區講座，都致力讓正確飲食成為全民健康的起點。

受母親影響，江立紘從小耳濡目染，也立志成為營養師。他分享，小時候隨母親參與衛教活動，看見民眾因飲食調整改善健康深受感動。如今母子同校同系、互相扶持，希望未來能一起投入營養與預防醫學推廣，讓更多人吃得健康、活得樂齡。

保健營養系主任吳明修表示，系上以「營養師專業、保健食品、健康餐飲」三大模組為特色，結合理論與實務，培育兼具專業與創新思維的健康產業人才，也吸引不少校友回流進修，成為打造健康未來的首選學系。（圖╱輔英科大提供）