營養午餐不僅限公立學校 何欣純加碼：不分公私立孩子一視同仁

台中市長參選人、民進黨立委何欣純認為，營養午餐免費應不分公私立孩子一視同仁。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前提出國中小營養午餐免費政策，使全台部分縣市陸續跟進，台中市長盧秀燕昨（8日）也宣布跟進。對此，台中市長參選人、民進黨立委何欣純今（9）表示，若未來當選市長，將主張不分公私立學校，全面推動國中小營養午餐免費政策，強調所有孩子都應一視同仁，並兼顧品質與食安。

何欣純表示，不論就讀公立或私立學校，孩子都是台中市的孩子，也是城市未來。她認為，營養午餐免費政策的核心，不僅在於減輕家長負擔，更重要的是讓孩子「吃得好、吃得飽」，同時確保食品安全，這些都應該公平地適用於所有學生。

對於媒體詢問是否考量到台中地區私立學校比例較高，何欣純回應，政策出發點在於兒童福利的一致性與公平性，而非區分學校屬性。她主張，以兒童福利政策作為主要主軸，國中小營養午餐應全面免費，讓每一位孩子都能受到同樣照顧。

她進一步指出，台中市私立學校學生數約有兩萬多人，這些孩子同樣是台中市的一份子，因此在兒童福利政策上，應該維持一致性與合理性，不分公私立學校補助國小營養午餐免費，由政府負擔相關支出。

何欣純認為，營養午餐政策不僅止於「免費」，更應重視品質與食品安全，這是市政府未來必須承擔的責任。他強調，將持續督促市府提升營養午餐品質與食安把關，確保所有孩子都能安心用餐。

近期包括台北市長蔣萬安率先拋出公立學校國中小營養午餐免費政策，隨後多個縣市陸續跟進；台中市長盧秀燕亦於日前宣布比照辦理。何欣純則進一步提出，若當選市長，私立學校學生也將同步納入免費範圍，讓台中市的兒童福利政策更加完整。

