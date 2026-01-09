營養午餐僅補助公立 家長批「不公平」 中市府：公立優先

台中市 / 綜合報導

台中市宣布公立國中小營養午餐免費政策後，有不少私校家長質疑，同樣都是台中市的中小學，為何市府只補助公立，私立卻沒有在補助範圍內，不少家長還到盧秀燕臉書砲轟「私校學生是次等公民嗎」。而對比六都的營養午餐政策，台北、台南都是公私立國中小全免費，台中、高雄則是公立國中小免費，目前只剩下新北市的營養午餐要自費，新北市府開記者會強調,如果要跟進實施，一年預算高達46億元。

將雞蛋快速倒入油鍋，再加入大把洋蔥，製作成一鍋香噴噴的炒蛋，台中市115學年度開始，公立國中小營養午餐全額免費，但私立學校不在補助範圍內，盧秀燕在臉書引來不少私校家長批評，有人說私校的學生是次等公民嗎，也有家長認為只補助公立，難道私校是掛在別的縣市之下嗎？

私校家長說：「在某方面來講可能有點不公平，但大部分的家長會選擇私立的話，可能這塊不見得會那麼在意，這個政策就是應該要照顧到所有台中的孩子，孩子不管是公私立，他們需要的營養是一樣的，如果真的要分辨的話，應該是以家庭的經濟狀況去做分辨，去做補助與否。」

從現行制度看，台中市公立學校高中以下每餐補助5元，國中小午餐水果費補助10元，清寒家庭全面補助，私立學校營養午餐費用則是由家長全額負擔，家長認為私校也應該補助，差額可以自己補貼，對此台中市府回應，目前就是以公立國中小優先。

對比六都的營養午餐政策，台北市跟台南市115年學年度開始公私立國中小營養午餐免費，桃園市則早在2023年就推動公私立營養午餐免費，台中跟高雄市則是115年學年度開始實施公立國中小營養午餐免費，現在只剩下新北市依舊要自費。

新北市教育局長張明文說：「46億占了我們教育業務推動經費的四分之一，它的比例是非常高。」新北市府9日也開記者會，強調如果要跟進執行，每年預算會高達46億元，坦言如果強硬實施，會排擠到其他教育政策的預算。

