營養午餐免費不夠！林岱樺再加碼3教育政策 盼顧好高雄孩子

隨著台北市、基隆市、台中市陸續宣布推出公立國中小「營養午餐免費」政策，高雄市政府也隨即跟進。民進黨高雄市長參選人林岱樺今（8）日表態支持，並強調未來若當選市長，將在既有政策基礎上再加碼三項教育福利，包括「天天有牛乳」、「幼兒體適能補助」及「班班有外師」，盼把照顧落實在孩子的每一天，為高雄下一代打下更穩固的成長基礎。

針對各縣市相繼推動營養午餐免費，林岱樺表示，營養午餐免費是把照顧落實在每天的日常，更是減輕家庭負擔、提升學習支持的關鍵一步；但教育投資不能只停在「有沒有免費」，而要往「孩子真正需要什麼」前進。

因此，林岱樺提及，未來若有機會當選市長，將再加碼三大教育投資，打造高雄孩子的全方位成長環境。首先是「天天有牛乳」，透過制度化、日常化的營養支持，確保孩子在成長關鍵期獲得充足鈣質與營養；其次推動「幼兒體適能課程補助」，從幼兒園階段扎根運動與健康習慣，協助幼兒園及家庭取得相關資源，讓孩子從小建立良好生活型態。

第三，林岱樺以「班班有外師、城鄉零差距」為目標，盼透過外籍師資配置，縮短偏鄉與市區教育落差，讓高雄的孩子不因地區不同而失去語言學習與國際競爭力。林岱樺強調，教育不因家庭條件不同而打折，把每一餐顧好、把每一天顧好，就是把高雄的下一代顧好。岱樺持續用行動將對孩子的承諾，一步一步落實。

