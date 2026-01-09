營養午餐免費不排富！被黃偉哲批炫富 蔣萬安直球對決

【記者張綵茜／台北報導】台北市長蔣萬安日前宣布，台北市公私立國中、小營養午餐將全面免費，引發各縣市高度關注。六都中，基隆市、台中市及高雄市已陸續表態跟進，台南市長黃偉哲則批評北市財政條件優渥「只差沒有用金子鋪路」。對此，蔣萬安今（9日）受訪回應，否認炫富說法，強調投資台灣下一代，是地方政府的責任。

黃偉哲指出，新版《財劃法》讓台北市多分得416億元，使北市得以推動「生生喝鮮奶」及「公私立國中小營養午餐全面免費、不排富」等政策；相較之下，台南市僅多分186億元，中南部縣市仍在為基礎建設經費煩惱，形容現況宛如「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

黃偉哲也直言，台北市接連推出多項福利政策，「現在又搞一個營養午餐免費」，直指除了馬路沒有「用金子打造」的人行道外，幾乎什麼都做了，認為對南部縣市並不公平。

對此，蔣萬安今上午出席北投區「與里長有約」時受訪回應，台北市雖然是都會區，外界常看到高所得的一面，但同時也是全國生活物價與成本最高的城市。他指出，在光鮮亮麗的表象背後，其實是許多家長精打細算、承受高生活壓力的日常。

蔣萬安強調：「我常說投資在台灣的下一代，就是在投資台灣的未來，所以這不是炫富，這是我們的責任。」

