營養午餐免費中央扛？教長鄭英耀親上火線回應！

全國僅剩新北市與嘉義縣市尚未實施免費營養午餐，新北市長侯友宜希望中央訂定統一標準。教育部長鄭英耀今（19）日回應表示，新版《財劃法》今年起為新北市帶來超過四百億元補助，從這個角度來看，依地方制度法規定，營養午餐屬地方權責，教育部尊重地方自治。

教育部長鄭英耀說明教育部對營養午餐免費的立場。（圖／中天新聞）

鄭英耀強調，無論是否免費，中央與地方在「食材在地、新鮮、可溯源」的立場完全一致。他表示非常感謝侯友宜關心學生營養午餐是否吃得健康安全，雙方理念相同。至於中央地方如何合作，教育部的態度始終一致，不因《財劃法》改變而有所不同。

新北市侯友宜希望中央針對營養午餐免費訂出統一標準。（圖／中天新聞）

針對前台北市長柯文哲批評營養午餐免費是「騙選票」的言論，鄭英耀回應，他不評論地方是否騙選票，因為沒有證據。他重申營養午餐屬地方自治事項，由地方推動，教育部給予尊重。

鄭英耀指出，教育部真正關心的核心是學童吃得安心、健康、衛生，有助於學生的身心發展。如果地方需要中央協助，中央也樂於配合。未來教育部將持續協助地方做好營養午餐把關工作，確保食安無虞。

