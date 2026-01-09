營養午餐免費全台縣市陸續上車 陳亭妃喊台南不能落後：主政立即補齊缺口

照片來源：台南市政府網站

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

有關營養午餐免費政策，桃園市早在2023年2月便由甫上任的市長張善政率先拍板，繼台北市長蔣萬安6日宣布115學年度起全面補助後，基隆、台中、高雄及雲林等縣市紛紛接棒跟進。立委陳亭妃今（9）日重申其「福利6都齊」政見，承諾未來一定負責補足、立即跟上。

營養午餐免費政策產生全台連鎖效應，從北台灣延燒至南台灣，不少縣市陸續「上車」，目前6都中僅剩台南市與新北市尚未跟進。爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃直言，台南絕對不能落後，承諾若主政將立即補齊缺口。

廣告 廣告

本波政策潮由台北市點燃，蔣萬安6日宣布台北市公私立國中小營養午餐全面免費，估計每位學生家庭每年可省下萬元支出。隔日基隆市長謝國樑亦宣布跟進公立國中小營養午餐免費，115學年度起實施。

跟進效應隨即在8日達到高峰，台中、高雄、雲林及新竹市相繼跟進。高雄市長陳其邁強調：「孩子的成長不能等，教育的投資不能省。」並宣布115學年度起高雄市公立國中小營養午餐全面免費，約18萬名學生受惠。

陳其邁表示，雖然市府每學年將增加18億元經費支出，但減輕家長負擔、確保學生營養均衡，對下一代是值得的投資。他強調，高雄幅員廣大，超過11個台北市，從都會到偏鄉，不論家庭經濟條件如何，每個孩子都應該獲得同樣好的照顧；希望讓每個家庭都能減輕負擔，每個孩子都能安心吃得好、長得壯，他會嚴格把關品質，兼顧營養均衡。

隨著其他縣市紛紛落實福利，陳亭妃今日重申其「福利六都齊」政見，她說看到陳其邁宣布「國中小營養午餐全面免費」，自己心裡只有一個想法：「台南不能落後。」這正是她參選市長提出「福利6都齊」政策的核心精神。

「只要我擔任台南市長，凡是台南目前比不上其他5都的社會福利，包括孩子、青年、婦女、長者，不分族群、亭妃會一次補足，讓市民真正有感。」陳亭妃指出，如果未來台南在國中小營養午餐沒有跟上，她一定負責補齊、立即跟進，絕不讓台南的孩子在最基本的照顧上，產生被剝奪的感覺；照顧孩子、支持家庭是城市最重要的投資，「福利6都齊」不是口號，是她對台南市民最清楚、最負責的承諾。

照片來源：台南市政府網站

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

羅廷瑋上午喊話 盧秀燕拍板公立國中小營養午餐免費

視察棒球場改善進度 高虹安：依法究責、安全品質優先

【文章轉載請註明出處】