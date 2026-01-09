營養午餐免費全台跟進「僅4縣市沒做」...政院前高層籲中央行動：變民進黨候選人共同政見

台北市長蔣萬安拋出國中小學童營養午餐免費引起討論，全台其餘縣市不分藍綠紛紛跟進，目前僅剩4縣市未實施，民進黨2026縣市首長候選人更大多表示支持。不過，行政院昨日指出，因為新版財劃法緣故，已經沒有餘裕均衡地方；一名前政院高層建議，中央應儘速行動，例如變為民進黨候選人共同政見「像是TPASS」，凸顯台北市財源過剩、又能得到掌聲。

自蔣萬安宣布營養午餐免費後，台中市、高雄市、基隆市、雲林縣都跟進，台南市長黃偉哲今日下午舉行記者會，宣布全市自115學年度起，今年9月1日起公立國中小學營養午餐將全面免費，每人每餐補助估計56元，每年增加16億元經費，嘉惠全市約14.2萬名學生。目前全台22縣市中，已經有18縣市營養午餐免費，僅剩新北市、屏東縣、嘉義縣、嘉義市未實施。

另外，民進黨2026縣市首長候選人中，參選台中市長的綠委何欣純表示，不分公私的孩子國中小營養午餐應該統統都免費；角逐台南市長的綠委林俊憲說，這是去年11月就提出的競選政見，就是台南市國中小學童營養午餐免費、綠委陳亭妃也說，支持黃偉哲的政策方向，免費只是起點，品質與責任一定要同步升級。

角逐高雄市長的綠委們也支持跟進，邱議瑩率先表態，表示營養午餐不僅免收費，更要兼顧食安與營養均衡；林岱樺表示，會在既有政策上擴大投入；許智傑說非常支持此項政策，要照顧孩子吃飽、吃好；賴瑞隆也表態支持陳其邁照顧學童營養午餐。

而參選雲林縣長的綠委劉建國則在昨日下午五點支持雲林縣府推動國中小營養午餐免費，強調「再窮也不能窮教育」，雲林縣長張麗善在當晚六點緊急「跟上」，跟進營養午餐免費。而宜蘭縣早已經全面免費，縣長參選人林國漳今日表示，未來會延續此項政策，並加上食農教育。

而參選基隆市長的黨籍議長童子瑋，也喊話市府支持全面免費。此外，新北市長侯友宜表態暫時不跟進，挑戰者、綠委蘇巧慧表示「若當選會立刻做」，只要民進黨有機會為新北服務，團隊將排除萬難調度資源，完成免費營養午餐的政策，減輕有學童家庭的負擔。

盤點民進黨提名縣市首長人選、和有意角逐者，目前僅剩參選嘉義市長的綠委王美惠、參選台東縣長的綠委陳瑩、參選彰化縣長的綠委陳素月尚未表態。

不過，針對中央是否會補助營養午餐免費政策，行政院昨日回應，因為新版財劃法關係，中央政府財政能力被大幅削弱，「今年度要舉債3000億元、已經沒有餘裕均衡地方」，請縣市首長要地方立委審議院版財劃法，才能讓各地方國人、學生獲得均衡照顧。

一名曾任政院高層官員建議，營養午餐這一題，中央昨日應該儘速有所行動，譬如變為民進黨縣市長候選人共同政見、由中央補助「類似TPASS」，亦或者是根據最新的財力分級補助，「一方面凸顯台北市財源過剩，一方面又能得到掌聲。」

