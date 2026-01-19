營養午餐免費六都剩新北不跟 劉和然：需審慎評估

新北市副市長劉和然今（19）日上廣播節目接受專訪，提到新北市因人多，針對營養午餐免費政策不能第一時間就說做，是不負責任，強調不是不做，是不能排擠其他預算。（POP撞新聞提供）

新北市副市長劉和然今（19）日上廣播節目接受專訪，提到新北市因人多，針對營養午餐免費政策不能第一時間就說做，是不負責任，強調不是不做，是不能排擠其他預算，希望財主單位3月、4月左右有目標出來，並在6月前將評估計畫送給市長。

劉和然表示，新北市學生數高達32萬，如果真的花了營養午餐46億，大概就用掉四分之一，強調「我們不是不做，而是不能排擠」，新北市盤點預算，從把《財劃法》多的錢跟怎麼調整作業分配，不要排擠到其他教育預算，就全面實施免費營養午餐。

劉和然表示，希望財主單位在3、4月就有一個目標出來，讓市長可以做，並在6月之前把評估計畫送給市長。

