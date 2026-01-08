營養午餐免費再＋1！ 張麗善：咬緊牙根舉債也要照顧雲林孩子

繼台北市宣布國中小學營養午餐全面免費後，台中、高雄等縣市相繼跟進，形成六都與各縣市政策壓力。雲林縣長張麗善今（8）日宣布，面對財政吃緊的現實，縣府仍將「咬緊牙根」，不惜舉債也要照顧雲林孩子，自今年9月、115學年度起，全面推動公立國中小學營養午餐免費，縣府估算一年所需經費約5.6億元。

張麗善表示，縣府原本規劃在新版《財劃法》通過後，運用新增財源挹注，順利推動全面國中小學營養午餐免費政策，未料中央遲遲未副署、未公布、未執行新版《財劃法》，導致地方財政規劃被迫生變。

她指出，過去由中央補助的多項支出，包括偏鄉學校營養午餐、「3章1Q」政策及學校水電費等，近期陸續改由地方自行負擔，讓縣府額外增加逾2億元的財政壓力，再加上中央日前突然調高雲林縣財力等級，未來將使縣府增加超過15億元的配合款支出，地方財政可說是雪上加霜。

張麗善表示，從昨日到今日已緊急召集相關單位，密集討論因應對策；在立委張嘉郡承諾將全力監督中央、促使新版《財劃法》真正落實、改善地方財政的前提下，縣府仍決定承擔責任，排除萬難推動營養午餐免費政策。



雲林縣政府教育處說明，自115學年度起，雲林縣公立國中小學營養午餐將全面免費，以每餐50元估算，並同步推動偏鄉學校中央廚房計畫，以及補助學生數200人以下學校的廚工薪資。相關經費縣府將另行籌編，約5億6337萬餘元，用以照顧全縣約5萬178名教職員工生，確保孩子在成長階段都能獲得穩定且均衡的營養照顧。

