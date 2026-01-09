營養午餐免費加持 鈕則勳狂讚蔣萬安4利多：已立於不敗之地

台北市長蔣萬安6日宣布，預計115年學年度起公私立國小、國中營養午餐全面免費。（本報資料照片）

繼台北市長蔣萬安宣布公私立國中小營養午餐免費後，不少縣市也相繼宣布營養公立國中小午餐免費政策，目前全台還有4個縣市政府尚未提供。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳昨（9日）分析4點認為，以蔣萬安的「免費營養午餐」議題操作來說，確實有相當的利多，況且蔣的「形象加政績」等於是「倚天屠龍」在手，已立於不敗之地。

鈕則勳昨在廣播節目《POP大國民》中分析「韓柯會」、民眾黨兩年條款風波、總預算攻防與蔣萬安的議題主場等話題，他並在臉書寫下，若是以蔣萬安的「免費營養午餐」議題操作來說，確實有相當的利多，況且蔣的「形象加政績」等於是「倚天屠龍」在手，已立於不敗之地；他分析4點原因，包含第一，在民眾厭惡的口水、政治攻防中，開闢了民生議題的戰場！除了為蔣自己建構主場優勢之外，也能讓國民黨找到一個民生議題的施力點，針對綠軍「抗中組合拳」或是不副署、憲法法庭及總預算等議題攻防中找到一個可順勢突圍的破口。

鈕則勳指出，第二，藍軍多縣市跟進外，綠軍一些縣市、甚至年底要選縣市長的綠軍候選人也多跟進，讓綠軍的政治攻防或口水操作在民生議題下明顯的敗下陣來；第三，為蔣萬安在大巨蛋啟用、輝達落腳台北、「生生喝鮮乳」政績之後，又建構了一個明顯政績，除了可拓票中產階級與中間選民外，更為連任打下了堅實的基礎，綠營要推出一位能抗衡的候選人，已經難上加難。

鈕則勳續指第四，除了政績之外，蔣萬安的人設藉由不斷的強攻綠軍，不僅為自己累積了「抗綠能量」，成為「在野第一勇」的抗綠先鋒，也鼓舞了藍軍支持者，蔣帥「形象加政績」等於手持「倚天劍加屠龍刀」，早已成為他最強利基，政治能量水漲船高，更累積了2028挑戰黨內韓國瑜、盧秀燕兩大咖的籌碼。

最後，鈕則勳也認為，蔣萬安已在民生議題上建構了主場優勢，若黨中央也能持續跟進，找到攻堅綠軍的破口，未嘗不是一個破解現今政治僵局與綠營抗中牌操作的有效戰略。

