營養午餐免費只是地板不是天花板 蘇巧慧：還要提升品質

民進黨新北市長參選人蘇巧慧赴中和枋寮市場請託支持。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨提名新北市長參選人蘇巧慧今天赴中和枋寮市場掃街拜票，她再次強調，市府有能力就應該要減輕每個有孩童家庭的負擔，盡力把資源提供給年輕家庭，畢竟不是每個家庭都有能力請家教、讀私塾，對新北市來講，要全面營養午餐免費，當然不容易，但如果她當市長，不但要營養午餐全面免費，而且確實要能夠做到提升品質，精進供餐制度。

蘇巧慧說，她和很多團膳業者一起討論，並且贊同他們的意見，免費其實只是地板、不是天花板，大家應該討論怎麼讓孩子能夠吃得更好、更營養，這些日後都可以一起來努力。

目前國內其餘5都都已宣布提供免費營養午餐，有媒體問蘇巧慧，她的免費政案被新北市副市長劉和然說決策有點太草率，民眾黨新北市長參選人黃國昌說很偽善，蘇巧慧表示，對新北市來講，確實這個負擔很大，但是這次國民黨立委傅崐萁主導的《財劃法》修法當中，新的《財劃法》版本讓新北市的人均不但只剩下台北市的二分之一，甚至是從六都最低，現在變成了全國最低，讓新北市民情何以堪，當然不能接受，困難的事情但為孩子的權益，一定要努力地去做。

對於新北市府回應，免費營養午餐必須審慎評估，每年經費需要46億元，推動免費營養午餐的經費，會佔教育經費的4分之1，蘇巧慧回應，新北市的人口最多，所以孩童也最多，未來營養午餐全面免費，經費確實負擔很大，但是，當桃園市、台北市都做出這樣政策，基北北桃共同生活圈當中，新北市的孩子也應該要有一樣的權益。

蘇巧慧表示，站在她身旁的議員張維倩、張嘉玲，整個新北市的民進黨團已經提案要求市府要在共同生活圈內提供孩子一樣的權益，所以她再次重申，對新北市來講，這個負擔當然沉重，但是為了孩子的權益，要全力來做，希望立法院在野黨，能夠讓新北市有一個公平的《財劃法》。

有媒體問蘇巧慧，她上週到永和、今天來到中和，都是比較偏藍的選區，但黃國昌11日要進攻比較偏綠的三重選區，是否他可能要搶攻綠營票倉，蘇巧慧表示，自己宣佈參選以來，一直都是照著自己的節奏，最感謝的是身邊永遠都有民進黨議員共同配合，是最強、最團結的「新北隊」，希望贏得人民的信任，為新北市一起努力。

