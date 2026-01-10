營養午餐免費只給公校 何欣純嗆盧秀燕：慢一點還只做半套

何欣純批盧秀燕中小學免費營養午餐政策，「不但慢了一點，還只做半套！」(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕宣佈新學年度起公立國中小學營養午餐全面免費，私校學生被排除在外引起反彈，民進黨台中市長參選人、立委何欣純直言，「我在第一時間支持台中市中小學營養午餐免費、由政府負擔」，這次盧市長在蔣萬安宣佈免費政策後才公佈，「不但慢了一點，還只做半套！」

何欣純今天與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲講中被問及營養午餐免費政策，她強調，中小學生營養午餐免費政策是「兒童福利」，私立中小學的學生也是台中市的孩子，卻不在盧市長宣佈的免費對象。

何欣純表示，不分公私立的國中小學的學生，政府都應該補助營養午餐，才是真正做到一視同仁、不分彼此。

私立中小學生被指有錢讀私立還要補助？何欣純則說，不要有刻板印象，私立中小學生的家庭也不定是大富大貴，只要是台中市的孩子，都應擁有兒童福利政策，鼓勵市民敢生，感受到政府一起養孩子。

對於外界批評中央不買單免費營養午餐政策，何欣純向盧秀燕喊話，盧市長當過立法委員，也審過總預算，也知道目前中央的總預算還卡在立法院，藍白在野黨還不排審，呼籲盧秀燕應該告訴藍白立委一起審預算，審查預算後，再來談預算資源分配好不好、公不公平，是否再加碼等處理方式。

何欣純也強調，孩子國家養，現在幼兒0到6歲學齡前托育補助政策，就是由中央全部來負責，讓家長相當有感。

何欣純與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲講座。(記者蔡淑媛攝)

何欣純與民眾互動熱絡。(記者蔡淑媛攝)

何欣純強調，孩子國家養，現在幼兒0到6歲學齡前托育補助政策，就是由中央全部來負責。(記者蔡淑媛攝)

