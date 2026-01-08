營養午餐免費台南跟不跟?黃偉哲：牽涉長期、經常性教育支出須審慎評估

台南市長黃偉哲對國中小營養午餐全面免費表達看法。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台中市、高雄市今日相繼宣布公立國中小營養午餐全面免費，對此，台南市長黃偉哲在行政院會後受訪表示，針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，這是9月開學後才會正式上路的政策，牽涉長期、經常性的教育支出，必須審慎評估 。

黃偉哲指出，各縣市財政條件本就存在差異，近來新版《財政收支劃分法》上路後，對台南的財源分配更加不利，市府在有限的財政空間下，必須把每一分錢用在刀口上。 他並提到，這些富有城市，自己拿了大把統籌分配稅來炫富嗎？蔣萬安揮霍，造成南部市政困擾。

南市教育局表示，全市學童逾13萬人，經費估算將近9億元，一筆龐大經費，長久性教育政策不是「只吃一年而已」，況且今年度預算已審議，可能要再提報議會臨時會追加預算審查，將會審慎評估。

