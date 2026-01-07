營養午餐免費吃 年增支出逾20億！最快「這時」上路

記者柯美儀／台北報導

台北市長蔣萬安宣布今年將實施國中小營養午餐全面免費。（示意圖／資料照）

台北市長蔣萬安6日在市政會議中宣布多項教育新措施，其中包含國中小營養午餐全面免費。教育局長湯志民表示，整體政策初估需經費約20多億元，盼能爭取以財政收支劃分法補助款支應，預計將有近18萬名學生受惠，相關細節仍待進一步確認，預算將於下會期以第一次追加減方式編列，最快於115學年度上路。

台北市議會教育委員會6日續審市府教育局等單位預算案，多名議員關切營養午餐全面免費政策的配套、經費規模及受惠人數。湯志民答詢指出，該政策目前估算經費約新台幣20億餘元，受惠學生約18萬人，初步規劃115學年度實施，並希望透過財畫法相關補助支應，細項尚待精算，但預算會先以第一次追加減方式編列。

湯志民也說明，由於各校營養午餐餐費標準不一，現階段估算採平均價格計算，國小約每餐63元、國中約67元，未來補助方式究竟採平均價格或以最高價格計算，仍需進一步研議。

對於是否應排富或強制學生用餐，國民黨議員秦慧珠質疑，全面免費是否讓高所得家庭同樣受益，以及是否涉及排富問題。湯志民回應，營養午餐仍維持「自由選擇」，學生可自行帶便當，目前約有兩成學生未使用營養午餐；政策不採排富，目的在於減輕所有家庭負擔，並透過穩定經費，協助學校與廠商洽談更優質的食材。

