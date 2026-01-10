營養午餐免費家長憂反而吃更差？黃偉哲打包票做到這3點

台南市政府強調，營養午餐免費不必擔心午餐品質下滑。(教育局提供／曹婷婷台南傳真)

台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費後，各縣市紛紛跟進，但有不少家長認為，校園營養午餐問題不在於付不起，而是付了錢卻吃得不夠好，擔心全面免費反而需擔心品質變差？台南市長黃偉哲打包票，一定會力求讓學生吃到品質好、健康衛生且美味的食材，「這是我們的責任」。

營養午餐免費話題持續發酵，市長黃偉哲昨天一宣布115學年度起，台南市公私立國中小學生營養午餐將全面補助的消息後，臉書湧入上千則留言，質疑、肯定聲浪都有，但也有不少家長留言，「擔心孩子們的午餐品質會不會下降？」、「顧好品質比較重要」、「午餐費不一定需要補助，而是需要提升味道，多數小孩覺得難吃」、「讓人更擔心午餐品質了」等等。

教育局長鄭新輝指出，台南持續推動學校午餐自辦與中央廚房化政策，學校午餐自辦比率94％，是全國最高，北部大部分仍吃團膳，團膳業者經營仍有利潤考量，相對學生繳費也較高，台南不需要繳交很多費用，同時也爭取3章1Q及有機蔬菜補助，平均一餐5、60元，兼顧孩子的營養與美味。

他表示，台南午餐全面補助政策同步結合多項營養與制度配套，包括持續採用國產可溯源食材、每月至少提供6次乳品、落實三級品管，同時也整合78位專業營養師，強化學童營養教育，從食材安全、營養均衡到人力穩定全面為午餐品質把關。

他強調，即使午餐免費也不會影響品質，未來仍會持續透過營養師專業把關、菜單審查與食安稽核機制，滾動檢討政策執行成效，確保學校午餐兼顧學生健康。

