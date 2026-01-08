營養午餐免費年增十億 林俊憲打臉黃偉哲：台南負擔六都最小

台北市長蔣萬安日前宣布國中小營養午餐免費，台南市長黃偉哲雖以此舉猶如「朱門酒肉臭」批評北部炫富，但爭取民進黨台南市長提名的立委林俊憲卻表示，直指台南擁有自辦供餐的成本優勢，絕對是六都中最有本錢推動免費營養午餐的城市。

民進黨立委林俊憲。

林俊憲今（8）日透過臉書發文強調，自己早在去年11月就已提出「營養午餐免費」及增加牛乳供應的政見，並喊出「讀冊免錢、吃飯免錢」口號。對於台北、台中與高雄等地陸續跟進類似政策，他表示樂觀其成，並希望透過具體福利政策爭取市民認同。

台南市長黃偉哲。

針對執行可行性，林俊憲進一步分析，台南市國中小營養午餐逾九成由市府自辦，藉由中央廚房供餐發揮規模經濟效益，每餐有機食材成本可控制在40元以下。他估算若實施免費午餐，每年僅需增加約10億元預算，財政負擔將是六都之中最輕的。

此外，林俊憲也主張應為65歲以上長輩免費接種帶狀皰疹疫苗。他表示，隨著台南未來發展，市府應加強投資市民，在民生議題上提供更多實質服務，妥善照顧老幼族群，才能吸引更多南漂就業家庭願意選擇在台南落戶定居。

