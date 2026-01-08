營養午餐免費拿香跟拜？ 謝國樑：政策推動有階段性

基隆市長謝國樑（前左2）與教育處長徐嬿立（前左1）8日上午邀集基隆市家長團體，討論免費營養午餐的施行細節並交換意見。（張志康攝）

基隆市政府7日推出公立國中小學生營養午餐免費，引起不少爭議，有議員痛批市府在台北市提出政策後，才「拿香跟拜」。基隆市長謝國樑則是表示，政策推動本來就有階段性，他早在112年便推動營養午餐補助加碼，做到了前市府未能達成的工作。

基隆市政府7日宣布自今年9月新學年開始，將提供全市公立國中小學生免費營養午餐。民進黨籍議員鄭文婷8日上午痛批市府終於知道「拿香跟拜」，過去3年議會多次強烈爭取，當時謝國樑完全置之不理。如今在選舉年才急忙跟進，顯然是另一種形式的政策買票。

廣告 廣告

對此，謝國樑表示，他111年底接任基隆市長後，便於112年推動營養午餐補助加碼的政策。市政本來就是分階段的，但最少，他主政下的基市府做到了前市府未能達成的工作。謝國樑補充，基隆市府這次與台北市合作推動這項政策，後續市府將在政策上路前，每個月都與台北市開會討論施行細節，也會與家長團體共同討論怎麼讓營養午餐更好。

謝國樑8日上午邀集家長團體，在教育處長徐嬿立陪同下，討論免費營養午餐推動的細節。謝國樑表示，原先市府便在總預算中，編列了營養午餐補助經費約2.7億元。推動免費政策，市府須額外支應1億餘元。他坦承，若中央不再補助營養午餐，則基隆市每年須支出3.7億元，對市府是沉重的負擔。

在台北市宣布免費營養午餐政策後，基隆與台中市都紛紛表態跟進，基北北桃4市只剩新北市未推動。對此，謝國樑僅表示尊重各縣市自己的做法。

【看原文連結】