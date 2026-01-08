營養午餐免費掀戰火 新北藍營：不能變地方財政競賽

（記者陳志仁／新北報導）台北市宣布全面推動營養午餐的免費政策後，引發各縣市是否跟進的討論；新北市長侯友宜近日坦言，若新北市全面實施中小學營養午餐免費，初估每年將新增約 46 億元支出，市府將審慎盤點財政狀況，為未來「適時調整」預作準備。

圖／新北市議會國民黨團表示，提升學生食養權益值得支持，樂見市府務實評估政策可行性。（新北市議會國民黨團提供）

新北市議會國民黨團表示，提升學生食養權益值得支持，樂見市府務實評估政策可行性；國民黨團書記長王威元指出，新北市人口超過 400 萬人，為全國人口最多的直轄市，但人均預算長期偏低，教育支出已是全國前段班，財政結構本就承受高度壓力，若營養午餐成為全國一致的基本照顧政策，中央政府應負起統籌責任，與地方共同研議制度設計與財源分擔。。

副書記長黃心華認為，營養午餐政策攸關國家對下一代的基本承諾，不該淪為縣市間的財政競賽，更不該變成地方政府各自苦撐的負擔，真正負責任的作法，而非被迫在「免費」與「排擠其他教育政策」之間二選一；副書記長蔡健棠指出，各縣市皆已看見財源壓力，例如台南市評估全面免費恐新增 8.5 億元支出，這正反映營養午餐政策若缺乏中央支援，勢必影響其他教育與社福支出。

副書記長游輝宂強調，營養午餐政策關鍵不只在「免不免費」的二分法，而是孩子每天實際吃進去的品質與感受；黨團幹部陳家琪議員說，若全國同步實施營養午餐免費政策，初估每年約 200 億元，中央政府卻能輕率提出 1.25 兆元的特別預算用於軍事採購，未來每年更將額外支出超過 1,500 億元對美軍購，而關乎孩子每日基本照顧的營養午餐政策，難道不更值得中央優先正視與投入？

國民黨團直指，新北市政府目前每年已投入約 13.5 億元於學生營養午餐補助與品質提升，包含推動「安心蔬菜」、「國產可溯源食材」及「美熱地計畫」，確保食材來源安全、熱食供應量能穩定，這些都是市府積極回應國民黨團長期的訴求、且持續精進的施政成果；未來也將持續呼籲中央正視地方現實，回到以孩子福祉為核心的公共政策討論，讓每一分預算，都花在最該被照顧的地方。

