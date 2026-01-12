營養午餐免費掀熱議 呂秋遠點破1關鍵：最後砍的是「品質」

即時中心／張英傑報導

目前全台灣國中小營養午餐，只剩新北市、嘉義縣、嘉義市以及屏東縣尚未宣布免費，律師呂秋遠今（12）日在臉書發文指出，台灣若要推行「營養午餐全面免費」政策，最重要不是宣布免費那天，而是以後能否讓每個孩子吃到穩定、可被信任、願意期待的那一餐，「全面免費可以做到嗎？我並不期待」。







呂秋遠說，或許是因為選舉要到了，截至2026年1月上旬，台灣多個縣市（含台北、台中、高雄、基隆等）陸續宣布或跟進「國中小營養午餐全面免費」，由各縣市以不同財源、不同標準在做。

他進一步指出，第一個問題就是，把「公平」誤當成「一律不排富」。營養午餐的精神，其實是孩子的尊嚴與基本營養，不是「每個家庭都補貼」。地方政府如果是「全面不排富」，政治上很漂亮，但公共財政上會擠壓其它更需要資源的孩子（早療、特教、偏鄉師資、課後照顧）；而且連新北等學齡人口多的縣市，都會直接面對龐大財政壓力與可持續性問題。

「免費以後，品質可以同步升級嗎？」呂秋遠表示，各校午餐內容與品質標準不一，像是台北市跟基隆市的財政能力原本就不同，如果只談免費，就會引發比較與反彈，量化規範又在哪裡？沒有清楚的標準與評鑑，努力會被體制消耗，最後變成「能過就好」。

他也點出問題關鍵，財源不穩定 ，最後砍的往往是「看不見的品質」。在現實政策裡，「財源」就是那堵牆。如果只是用一次性餘裕或短期追加預算撐起「全面免費」，景氣一反轉，最容易被削的不是「免費」口號，而是食材、廚工人力、設備更新、稽核頻率，也就是「品質」。

「全面免費可以做到嗎？我並不期待。」呂秋遠強調，台灣如果要推行「營養午餐全面免費」政策，最重要的不是宣布免費那天的掌聲，而是5年後、10年後，是否在同樣財政壓力下，讓每個孩子吃到穩定、可被信任、而且願意期待的那一餐。

