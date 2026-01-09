營養午餐免費掀論戰 黃偉哲批蔣萬安「不聽祖父的話」：恐有買票嫌疑

台南市長黃偉哲。廖瑞祥攝



針對近期各縣市相繼宣布國中小學營養午餐全面免費政策，雲林縣長張麗善甚至表示「不惜舉債也要籌措經費」。對此，台南市長黃偉哲表示，「選舉是一時的，但首長要考量的事情很多」，直言蔣萬安不聽祖父的話，政策實施的時機點還在鄰近選舉前，不僅不是人民之福，還有非常大的買票嫌疑。

黃偉哲指出，身為地方首長，對預算運用必須謹守財政紀律，記得蔣萬安祖父、故總統蔣經國曾說過「買醋的錢不要拿來買醬油」，意指預算有其完整性，不應任意挪用；若為了選舉臨時東拼西湊預算，不僅違反財政原則，也可能傷及公共利益。

針對部分縣市規劃於今年9月、緊鄰11月選舉前才開始實施全面營養午餐免費，黃偉哲直言，相關政策不僅未設排富機制，且缺乏穩定財源基礎，「這樣的作法，確實有非常大的政策買票嫌疑」。

黃偉哲進一步指出，若在缺乏穩定財源的情況下強行上路，勢必造成預算排擠，甚至可能動用第二預備金；但第二預備金是用於重大突發狀況的「救命錢」，不該輕易挪用，「這樣東挪西湊、為了選舉操作預算，適不適當？我想社會自有公評。」

黃偉哲認為，若蔣萬安所領導的台北市真要推動營養午餐免費政策，較為穩健的方式，應是在今年底先行編列明年度預算，讓政策能從容規劃、循序實施，並搭配排富制度，才能確保長久可行性；「現在捨此不做，卻在今年9月匆忙上路，連滾帶爬挪預算，坦白講，這不是人民之福。」

至於台南市是否跟進實施中小學營養午餐全面免費，黃偉哲表示，市府仍會審慎以對、妥善規劃，無論是政策參與方式、財源規劃、教育資源配置，或其他政府總預算安排，都將完整評估，會在近期內盡快向外界報告。

