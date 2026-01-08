營養午餐免費排除私校2.5萬人 中市府說話了

台中市長盧秀燕8日宣布公立國中小營養午餐自115學年起將免費。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市長盧秀燕8日宣布公立國中小營養午餐115學年起將免費，但私校約有2.5萬人無法受惠。台中市議會國民黨團書記長李中、民眾黨台中市黨部主委陳清龍則認為，補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大至私立國中小，真正落實教育平權。民進黨團總召周永鴻感概說，政策雖晚來，但仍給予肯定，將督促免費的品質不能打折。市府指出，目前財政吃緊，但為了孩子仍排除萬難推動，目前以公立國中小為優先。

台中市推出115學年起公立國中小營養午餐免費政策，全市將有21.4萬人受惠，預估經費高達25至30億元。相較於台北市受惠對象涵蓋私立國中小，台中市私校共計約2.5萬名學生遭排除在外。

李中表示，營養午餐免費政策，黨團樂見其成，但他認為，市府補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大補助範圍至所有公私立國中小及高中職學生的營養午餐。

陳清龍同樣表示，全市私立國中小約2.5萬名學生，若能再增列約2.5億元預算納入補助，將能達成真正的「教育平權」，讓台中的孩子無論在哪個校園，都能享有市府同等的愛與關懷，將請市府評估可行性。

台中市府強調，台中的教育預算支出占比六都最高，包括新建學校與禮堂、全面汰換課桌椅、連續4年外師人數居全國之冠等多項教育政策，所需經費龐大；但為了孩子權益，市府即便財政壓力沉重，也將排除萬難推動營養午餐免費政策，目前以公立國中小為優先，盼議會大力支持。

周永鴻抨擊說，盧市長去年還以免費營養午餐「非法定福利」、「國立高中也沒有」為由不願規畫 ，如今為了政治風向「自打臉」跟進，證明過去的阻擋根本就是「為反對而反對」。不過他強調，雖然政策晚了，但仍給予肯定，要求營養午餐不能因免費而讓品質打折扣。

台中市免費營養午餐政策遭綠營議員酸為「髮夾彎」，民進黨市議員林德宇抨擊盧秀燕說，市議員、市民的建議不聽，一定要蔣萬安講才有用嗎？陳俞融要求市府應提出明確財源與執行計畫；陳雅惠則說，政府不能只看風向、等輿論壓力才跟進，營養午餐免費政策早該落實；另蔡耀頡則給予肯定。

教育局說明，若追加預算獲得議會支持通過，教育局115學年度起將補助各校辦理營養午餐，各校仍須依規與合格團膳廠商或食材供應商簽約，並落實契約管理，確保食材規格、烹調流程及供餐品質符合既有標準。

