營養午餐免費政策卡關 周勝考籲市府勿讓新北成二等公民

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員周勝考昨（9）日在市議會臨時會質詢，強力要求市府落實「國中小營養午餐全面免費」。周勝考指出，全台多個縣市已陸續宣布實施，新北市作為首善之區，福利不應落後他縣市，要求市府儘速盤點預算，爭取在9月新學年正式上路。

周勝考指出，根據統計，全台目前僅剩新北、嘉義縣市及屏東縣尚未全面免收午餐費。尤其高雄市已正式宣布全面免收費，這讓新北市民感到極大落差。他強調，市府應展現決心盤點預算，不應讓新北學子淪為「二等公民」，必須享有同等社會福利。

針對教育局指預算高達46億元、財政負擔沉重，周勝考認為不應以此為由推託，建議市府若未來中央統籌分配稅款增加，或透過開源節流與預算調度，應優先撥補於教育預算。他要求副市長朱惕之與教育局長張明文，應在市務會議中積極爭取。

面對議員爭取，朱惕之承諾，市府高度重視並已交由相關局處研議。張明文也回應，目前各縣市實施期程多以9月新學年為目標，市府正加緊進行全面的方案分析與財源盤點，以求決策周延。

周勝考要求市府必須在下一次定期大會前，向議會提出具體的評估報告與執行進度。他強調，營養午餐是教育平權的體現，更是對下一代最好的投資，他將持續強力監督，促成新北市國中小營養午餐全面免費政策。

照片來源：新北市議員周勝考服務處提供

