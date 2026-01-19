營養午餐免費政策延燒！立委憂廚餘與預算排擠

立法院教育及文化委員會19日邀教育部長鄭英耀（見圖）專題報告，並備質詢。（劉宗龍攝）

各縣市陸續跟進營養午餐免費政策，但除了財源問題，朝野立委也關心廚餘、其他預算被排擠等問題，立委直言，教育部的營養午餐制度死板，應更兼顧孩童健康、重視食物品質、減少剩食。教育部長鄭英耀回應，已進行跨部會合作，要讓學生吃得健康、不要浪費。

立法院教育及文化委員會邀請教育部針對「高級中等以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策，以及地方財源補助問題」進行報告。

國民黨立委葛如鈞指出，營養午餐帶來的廚餘問題，據統計每年約有500公噸，7成菜色有剩餘問題，1年光是食材浪費就達22億元，加上農業部禁止廚餘養豬，後續處理又要花掉資源。他舉例，現行制度的目標值是每周供應3頓乳品，實際是高價品買不起或買不多，變成讓學生多吃兩碗飯，難怪廚餘變多。

廣告 廣告

葛如鈞也說，美國新推出的飲食指南，核心從熱量計算改為重視食物品質，我國衛福部日前說會更新指南、第2季發布，而教育部供餐制度相對死板，應改進兼顧孩童健康、重視食物品質、減少剩食。

葛如鈞表示，教育部規定的學校午餐諮詢會代表，列了很多中央主管機關，包括衛生福利、農業、甚至採購等，還有教育、營養、保健、食品衛生相關學者，然而學校裡最重要的3個組成，老師、學生、家長，還有團膳業者，這些最直接觸碰營養午餐的人被排除，如何推動政策進步？

鄭英耀坦言，過去大概都是專業想像，會思考如何把利害關係人的意見落實。

民進黨立委張雅琳則說，韓國2011年也提出免費學校供餐，經研究發現，如果把預算拿走用來做營養午餐，對於體育教育經費顯著縮減，對學生健康反而是負面影響的，如果地方政府沒有想清楚就去做，很可能排擠其他教育預算。

另對於營養，全國沒有統一的監督力度，法規僅強調多樣化與在地食材，卻面臨缺乏強制性營養密度、各縣市執行力度不一等現實。建議參考美國作法，針對熱量、鈉含量、脂肪比例有明確數值限制。

針對新北市希望中央在營養午餐政策拿出統一標準，鄭英耀接受媒體訪問時回答，讓中小學營養午餐吃得健康安全，中央與地方立場一致，而營養午餐制度上是地方權責，教育部會尊重，地方日後如果需要中央協助也樂於配合。

更多中時新聞網報導

冬日雙城遊 台中戶外沙龍vs.高雄港灣風情

棄明星大學 考生務實擁抱科大

超商福袋藏「股」機 新春挖寶趣