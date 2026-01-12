營養午餐免費政策引發政治口水 呂維胤：陳冠安別再裝傻 想選舉想到流口水了嗎？

台南市前議員呂維胤批評國民黨長期「重北輕南」 為不公制度卸責。（翻攝自呂維胤臉書）

近日，因營養午餐免費政策引發政治口水戰，國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安透過臉書發文指出「台南自籌財源比例下降」，對此，台南市前議員呂維胤表示，這種說法不是不懂財政，而是刻意裝傻、政治操作，企圖替國民黨長期「重北輕南」的不公制度卸責。

呂維胤指出，國民黨拿審計處資料誤導社會大眾，事實上，當台南積極爭取建設、擴大公共投資、推動治水防災與社會福利，整體財政規模自然擴大，自籌財源比例在分母放大的情況下出現下降，本就是制度下的必然結果。

審計報告僅建議稅制與財政策略調整，卻被陳冠安抹黑為財政不佳。呂維胤強調，公共政策討論必須建立在完整資訊與理性分析之上，刻意取片段資訊，就是抹黑、帶風向，或是為了轉移焦點。

呂維胤表示，國民黨派出陳冠安刻意混淆視聽、轉移焦點，目的是掩飾財政收支劃分制度長期失衡的真相。呂維胤指出，陳冠安發文時一再跳針說「財劃法是2025年才修」、「不能怪制度」，卻刻意不說：不論是舊版財劃法，還是藍白主導通過的新版財劃法，通通對南部不公平。問題不是財劃法修法「時間點」，而是財劃法剝奪南部人的資源！

呂維胤指出，營養午餐免費政策是一面「照妖鏡」，清楚照出「財政分配的不合理現況」。舊版財劃法，讓台北市年年分得鉅額統籌分配款，新版財劃法更大增463億，總額高達1160億。國民黨亂修法，導致財劃法惡上加惡，「工廠在南部、污染在南部、建設成本在南部，稅卻進台北」台北資源充足得以大灑錢，台南承擔產業發展的代價。

呂維胤怒指，國民黨一邊要求市府調降房屋稅，一邊又指責自籌財源比例下降，「降稅是你們要求的，比例下降又拿來罵人」台南在資源有限狀況下，努力爭取越多中央建設、治水防災、交通公共工程，讓城市變得更好，「整體財政規模變大，比例下降是數學，不是罪狀！」，呂維胤痛批，這是「剝奪者」嘲笑「被剝奪者」的冷血表現。

