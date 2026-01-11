營養午餐免費政策掀波瀾 南市府批藍營惡意帶風向

台南市長黃偉哲前天宣布營養午餐免費，但也直指這是打開「潘朵拉的盒子」，連日相關話題持續發酵。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲繼蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，隔了一天也宣布，同時批評這是打開「潘朵拉的盒子」，引發各縣市被迫捲入福利競賽。藍營連日抨擊此一說法，國民黨青年部前主任陳冠安直指，黃上任以來的台南自籌財源比例大幅下降，造成台南財務自主惡化的就是黃偉哲。對此，台南市政府也強硬回應，強調這是惡意帶風向，不僅斷章取義，更刻意忽略台南長期面對的結構性財政不公平，「台北把該給台南的稅都拿走了，然後再來嘲笑台南窮？」

台南市政府表示，黃偉哲任內謹守財政紀律，每一分錢都花在刀口上，不僅福利增加，且還債205億，針對外界引用所謂「台南市自籌財源比例下降」數據，刻意操作為台南財政困難的原因，台南市政府也重申，把該還給台南的，還給台南，才是公平正義。

南市府指出，在財劃法的水平分配公式下，統籌分配稅款以營利事業營業額為主要分配指標，而營業額計算是以公司登記所在地為準，因此台南長期面對大公司設廠在台南，繳稅卻繳給台北市，營業額也統統歸給台北市，汙染留給南部，稅收卻歸北部。

因此，在藍白強硬通過的新版財劃法，台南市分得的統籌分配款仍為六都最低，分配款高達1160億元的台北，嘲笑分配稅款只有508億元的台南窮？南市府強調，黃偉哲市長任內7年來，在資源條件相對不利的情況下，守住財政紀律、降低負債高達205億元，同時擴大老人健保補助、長照、育兒與教育等多項福利政策。

南市府強調，因為財劃法，台南被不公平對待，仍能謹守財政紀律，這是值得肯定的治理成果。令人遺憾的是，在藍白立委強勢通過的新版財劃法，資源分配呈現「大者恆大」結果，台南獲得統籌分配款仍是六都最低，原本就存在的落差不但沒有縮小，反而進一步拉大。

南市府表示，正因自籌能力在制度上長期被壓抑，台南更需要透過中央「計畫型補助」來補足城市發展與公共建設所需。台南財政等級降級，不是財政不佳，而是中央得以給台南更多補助。

