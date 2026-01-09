營養午餐免費政策遭疑炫富 蔣萬安：是我們的責任
台北市長蔣萬安今天談及營養午餐免費政策時說，台北市雖是都會區，但高所得也高物價及高生活成本，城市光鮮亮麗的背後是家長精打細算的日常，「這不是炫富，是我們的責任。」他說，投資下一代、投資孩子就是投資台灣未來。
蔣萬安6日說，今年起北市公私立國中小營養午餐全面免費。媒體報導，台南市長黃偉哲昨天說，台南財政條件與北部縣市差距明顯，財政條件優渥的縣市，難道要用這種方式來「炫富」嗎？
至於行政院指財政收支劃分法削弱中央政府財政，無餘裕協助地方營養午餐政策，蔣萬安上午與台北北投區里長座談前，接受媒體聯訪表示，中央與地方應是夥伴關係，中央應聽進地方意見。
外傳中國國民黨立法院黨團準備提案將TPASS行政院通勤月票等部分項目預算案先付委審查，蔣萬安說，謝謝國民黨團力挺，解決上百萬通勤族日常需求，台北市政府會持續努力讓服務不中斷。
據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。北市府交通局統計，TPASS「基北北桃都會通」去年12月販售約61.6萬張，全年平均每月販售約55萬張。
