營養午餐免費新北做不到？綠委重申：若當選一定推

民進黨新北市長參選人蘇巧慧再次強調，她當選新北市長，一定推動營養午餐免費。（蘇巧慧辦公室提供）

對於新北市並未跟進營養午餐免費政策，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（9）日再次強調：「我當市長，不但會推動兒童營養午餐全面免費，並會精進品質及供餐制度」。蘇表示，市府有能力，就應該降低每個有孩童家庭的負擔，畢竟不是每個家庭都能夠請家庭教師，或是讀私塾。

蘇巧慧指出，她當市長，不但會推動兒童營養午餐全面免費，而且會精進品質、精進供餐制度。她非常重視團膳業者的意見，認為「免費」其實只是樓地板、不是天花板。所以，未來會和團膳業者一起討論，如何讓孩子吃得更健康、吃得更好。

蘇巧慧再批在野黨《財劃法》修法，所有要參選新北市長的人，都應該注意到這次由傅崐萁提出的修法，不僅讓新北市的人均統籌分配款只剩下台北市的二分之一，更從六都最低，變成了全國最低，這對新北市民是多麼的不公平。

蘇巧慧強調，兒童營養午餐全面免費，對新北市雖然很難，但如果她當市長，一定會全面做到。

