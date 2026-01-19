營養午餐免費新北暫不跟進有轉機？劉和然曝32萬學生數：「台北加台南才抵一個新北」鬆口：三方案評估中！

台北市長蔣萬安推出免費營養午餐政策後，各縣市陸續跟進，台南市長黃偉哲原本堅持「不可能跟,台北市太有錢了」，隔天卻大逆轉宣布跟進。新北市副市長劉和然今（19）日接受政論節目主持人黃暐瀚訪問時表示，新北市因學生數高達32萬人，預算需求達46億元，目前正在審慎評估，預計3至4月提出方案，強調「不是不做，是不能排擠其他教育預算」。

新北學生數等於北市加南市 預算壓力六都最大

劉和然指出，新北市是六都學生人數最多的城市，國中小學生數達32萬2669人，黃暐瀚計算，「台北市18萬多、台南市13萬多，加起來剛好等於新北」。若要全面實施免費營養午餐，台南市需16億元，新北市卻需要46億元，「多出30億」。

劉和然說明新北市教育預算結構，一年約755億元，其中人事費用就占500多億元，扣除校舍改建等資本支出51億元後，「剩下大概200億左右」。若投入46億元推動營養午餐，「大概就用掉四分之一」，相當於新北市一年的特教預算。

批評「快速承諾」不負責任 應由中央統一規劃

針對台南市長黃偉哲原本表示「不可能跟，台北市太有錢了」，隔天卻宣布跟進，劉和然認為，「那麼快的承諾是一種不負責任。」他也提到，各縣市面臨「大家都骨牌式的都說好好好，一樣午餐用午餐，就新北市到現在為止講說很困難」的壓力。

劉和然表示：「我們不是不做，而是不能排擠。」他認為如果這項政策是為了照顧年輕人生育，就像「0到6歲國家養」的概念，那6到15歲義務教育階段的營養午餐，「你的費用就不應該由各縣市自己去找財源」，應該由中央在少子女化辦公室框架下，將其納入全國性政策。

提出三種可能方案 不排除任何可能性

劉和然說明，新北市盤點預算後可能有三種模式：

第一種是「錢夠了」，透過財劃法增加財源與調整分配，「不要排擠到其他教育預算，就全面實施免費營養午餐」。

第二種是「擴大補助範圍」，目前32萬學生，可評估擴大到三分之二。

第三種是「部分負擔」，例如一週五天營養午餐中，「公部門要不要幫你出兩天、出三天，其他兩天或三天由家長負擔」。

他強調，「這些都不排除任何可能，還是回到一個源頭，不可以排擠其他教育預算，這是我們現在最大的思考點。」

預計3至4月提出方案

對於決策時程，劉和然表示,「我們現在希望財政主計單位看他們能不能三四月有一個目標出來，讓市長可以做決定」，由於政策預定9月實施而非2月，「這段時間我們反而有機會去盤整、盤點我們所有的預算」。

劉和然強調，自己學教育出身，「照顧每一個孩子絕對是我們的初心，該怎麼做，我還是在強調，不是不做，是不能排擠，而是要想清楚才做」有些人建議用超收稅收支應，劉和然認為，地方預算有其規範，超收款項應優先償還債務。