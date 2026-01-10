營養午餐免費新北未跟進 劉和然：不會為了政治草率承諾

新北市副市長劉和然10日臉書發文稱，46億元，如果一次發下去，看起來皆大歡喜，「我不會為了政治，草率承諾；但我承諾，新北的每一分預算，都會用在刀口上。」（翻攝劉和然臉書）

全台多數縣市今年將實施免費營養午餐政策，六都僅剩新北市未跟進。新北市副市長劉和然10日臉書發文稱，「身為老師、校長出身的我，比任何人都在乎孩子在學校有沒有吃飽、吃好。」46億元，如果一次發下去，看起來皆大歡喜，「我不會為了政治，草率承諾；但我承諾，新北的每一分預算，都會用在刀口上。」

劉和然指出，這幾天很多家長關心營養午餐，「身為老師、校長出身的我，比任何人都在乎孩子在學校有沒有吃飽、吃好。」但也想多問一句「除了這一餐，我們還能為孩子補上什麼？」新北有32萬個孩子，每一分教育預算，都是家長的血汗錢。46億元，如果一次發下去，看起來皆大歡喜；但身為專業行政首長，我必須誠實面對選擇的重量。

劉和然表示，46億元投入特教，可以多照顧多少慢飛天使？用在校舍修繕，能改善多少老舊校舍？投入數位學習，又能為孩子打開多少通往世界的窗？事實是，46億元，幾乎等於新北一整年的特教經費，也和一年校舍新建、整建與硬體建設約50億元相去不遠。

「是跑馬拉松的人，知道配速的重要。」劉和然強調，政治可以是一時的煙火，但市政，必須是長遠而穩定的耕耘。「我不會為了政治，草率承諾；但我承諾，新北的每一分預算，都會用在刀口上。確保弱勢孩子一定吃得飽，也讓教育資源，真正陪著孩子走得遠。」新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的。

