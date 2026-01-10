營養午餐免費新北未跟進 綠委喊比照北、桃一樣的權益

蘇巧慧今到中和公有市場掃街拜年。（王揚傑攝）

蘇巧慧今到中和公有市場掃街拜年。（王揚傑攝）

新北市國中小營養午餐免費每年所需經費約為46億元，因財政考量未跟進營養午餐免費政策。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（10）日表示，對新北市來講，確實負擔很大，但是為了孩子的權益，我們一定要努力地去做；當桃園市、台北市都做出這樣的政策，在共同生活圈中，新北市的孩子也應該要有一樣的權益。

蘇巧慧今日上午至中和公有市場掃街，受訪時對營養午餐免費政策表示，市府有能力，就應該要減輕每個有孩童家庭的負擔，就應該盡力把資源提供給這些年輕的家庭，畢竟不是每個家庭都有能力請家教、讀私塾。

廣告 廣告

蘇巧慧說，新北市要全面營養午餐免費，當然不是一件容易的事情，但如果她當市長，不但要營養午餐全面免費，而且確實要能夠做到提升品質，精進供餐制度。她和很多團膳業者討論，免費其實只是地板，不是天花板，我們應該討論怎麼讓孩子能夠吃得更好、更營養，日後我們都可以一起來努力。

蘇巧慧重申，新北市的人口最多，所以孩童也最多，未來營養午餐全面免費，經費確實負擔很大，但當桃園市、台北市都做出這樣的政策，在共同生活圈當中，新北市的孩子也應該要有一樣的權益。所以困難的事情，為了孩子的權益，我們一定要努力地去做。

蘇巧慧轉而批評，對新北市來講，確實負擔很大，但是我們就必須看到，在這次傅崐萁主導的《財劃法》修法當中，讓新北市的人均不但只剩下台北市的二分之一，甚至是從六都最低現在變成了全國最低，這讓新北市民情何以堪，我們當然不能接受。

【看原文連結】