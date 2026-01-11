營養午餐免費新北要花46億 綠委：北北基桃是共同生活圈

針對國中小營養午餐是否全面免費， 民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，北北基桃是一個共同生活圈，既然桃園市做到了，現在台北市也要全面免費了，那在這樣的狀況下，新北市的孩子當然應該要有一樣的權益。（柯毓庭攝）

北北基桃剩下新北市未跟進實施國中小營養午餐全面免費，新北市副市長劉和然受訪指出新北這部分預算高達46億，直言需要審慎評估。民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧則表示，北北基桃是一個共同生活圈，既然桃園市做到了，現在台北市也要全面免費了，那在這樣的狀況下，新北市的孩子當然應該要有一樣的權益。

蘇巧慧指出，從兒童營養午餐全面免費這件事情，可以看出來台北市和全國其他縣市財政差距，確實新北市比較困難，但是立法院國民黨團傅崐萁主導《財劃法》修正後，新北市人均從六都最低變成全國最低，對新北市來講一點幫助也沒有，「我們新北人對於這樣亂修的《財劃法》情何以堪，當然是不能接受」。

蘇巧慧提到，如同民進黨籍議員在議會要求的，北北基桃是一個共同的生活圈，既然桃園市做到了，現在台北市也要全面免費了，那在這樣的狀況下，新北市的孩子當然應該要有一樣的權益，「我想我做新北市長，為了孩子的權益，我們在兒童營養午餐這方面一定會全力來做到不只要免費，還要全力提升品質，甚至精進供餐制度，讓新北的孩子都能夠最好」。

至於劉和然提到財源不能草率的部分，蘇巧慧認為，國家的財政、政府的財源，確實就是這樣一塊大餅，要怎麼分本來就是應該要方方面面均衡的思考，「這一屆的國會、其實這兩年，我們不就是在討論這樣的事情嗎」。她表示，未來如果有機會能夠成為新北市政府的隊長，在資源分布的部分，她也會以孩子的權益為優先。

蘇巧慧強調，北北基桃就是一個生活圈，新北的孩子值得最好，所以她如果當新北市長，會努力調度資源，讓新北孩子也能夠有營養午餐全面免費這樣的權益，「而且我要再次重申不只免費，我們更要提升品質，在供餐制度精進，讓新北的孩子最好、最強」。

