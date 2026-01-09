營養午餐免費旋風！新北教育局：仔細盤整規畫降低排擠效應

針對外界關心學校營養午餐相關經費議題，新北市教育局長張明文9日說明教育局整體預算結構與財政承擔現況。（高鈞麟攝）

全台掀起「營養午餐免費政策」旋風，六都僅新北市及台南市未實施。新北市長侯友宜指出，若全面免費，預估約46億元，勢必排擠其他教育預算，必須仔細盤整與規畫。新北市教育局表示，營養午餐「全面免費」屬社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，因此不預設立場，也不排除有任何方案，讓排擠效應降到最低。

針對外界關心學校營養午餐經費，教育局長張明文說明，目前新北市公私立國中小營養午餐每餐經費約70至75元，其中家長負擔55至60元，全市學生人數約32萬2669人。依現行學生數試算，若全面採行免費營養午餐並維持既有供餐品質，每年所需經費約為46億元，屬於必須年年編列的經常性支出，而非一次性的投入。

廣告 廣告

全台掀起「營養午餐免費政策」旋風，六都僅新北市及台南市未實施。（新北市教育局提供）

張明文表示，新北市學生人數全國最多，教育預算規模也相對最高，相同的經費政策，新北市所需承擔的財政壓力明顯高於其他縣市。教育局114年度預算約755億元，扣除人事費502.38億元與校舍興建、設備等51.55億元資本門支出後，剩餘200億元教育業務推動費用。

張說，若再新增每年46億元的營養午餐經費，支出占比高達教育業務推動經費的四分之一，對整體教育財政結構具有長期影響。46億元不只是單一年度的支出，而是每一年都必須持續編列的固定經費，若未審慎盤點財源，勢必會對其他教育建設與長期投資形成排擠效果。

張指出，在特殊教育方面，每年投入經費含人事費用約45至47億元，包含特教教師與助理員人事費、特教交通車補助、課後照顧班、學前特教班，以及無障礙空間與輔具建置，確保特殊需求學生能穩定就學，相關支出同樣屬於教育體系中不能被排擠的重要項目。

他強調，在財政紀律的原則下，相關經費不能動用既有教育預算，以免影響原本已規畫推動的教育政策與建設。若未來經評估決定推動相關措施，相關經費來源也必須妥善規畫，確保教育發展及教育資源配置維持穩定。

張說，營養午餐「全面免費」屬於社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，關鍵在於如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。為了孩子的未來，不會預設立場，也不排除有任何的可能性。

張補充，各縣市皆為今年9月份開始推動實施，現在到9月還有一段準備期。未來不論是擴大補助對象、部分補助或完全免費，都是可討論的方向。希望透過這段時間，規畫細節與配套措施，並啟動完整盤點及評估。

更多中時新聞網報導

非洲國家盃》薩拉國際賽66球 獨居非洲第4

守護自然資本 中信前進台江野放黑琵

2026投資密碼 收益、債券、精選