營養午餐免費是政策買票？羅友志：把媽媽們「看便宜了」

台北、台中、高雄等縣市陸續宣布國中小營養午餐免費，民眾大多給予掌聲，但也有人質疑此舉是否為「政策買票」。媒體人羅友志認為，若有這種想法，那真是「看便宜了」這些媽媽們。

羅友志今（8）日發文表示，有人會說「營養午餐免費，什麼了不起的？不過是政策買票！」，確實，一餐40元至60元，一年不過一萬多，說是買票，真是「看便宜了」這些媽媽們，硬要談政策買票，建議有這樣想法的人，問問身邊那些沒有政治立場的媽媽。

羅友志分析，婦女票可是全世界最難買、也是最好買的票，這些媽媽為了孩子「很不政治的」，真的不要用政治腦算計她們，怎麼哄、凍蒜喊破了喉嚨，她們就像自帶「政治語言過濾系統」一樣，一句也進不了她們耳朵，而選舉過的就知道，「婦女票，我太難了」。

羅友志指出，對於媽媽們來說，營養午餐費有繳沒繳，反正孩子都在學校吃飯，沒太大差別，這是真的，但是食衣住行育樂，排第一的，「你幫我照顧孩子了」那種感受，會在媽媽的心裡頭起化學作用，尤其台灣人又很重視吃。

「你以為台灣媽媽們距離都很遠？」羅友志提到，在咖啡廳、下午茶、菜市場、群組裡，媽媽們都有可能會聊到營養午餐的話題，當有一位台北的媽媽說「我們營養午餐免費」，另一位新北的媽媽心裡面那小小漣漪，不就是政治人物最在乎，且攻不下的婦女票？而「幾萬塊沒什麼…私立要排除…」這種話，媽媽們恐怕不會有好的感受，「你說給媽媽們聽去」。

羅友志強調，孩子就是孩子，沒辦法用政治腦衡量的，「也許真是『政策買票』，好吧，你說這些『媽媽們貪小便宜』，你就等著這些媽媽們在『媽媽群組裡面』，怎麼起化學作用吧」。

