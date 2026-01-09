營養午餐免費最早非蔣萬安！粉專曝「當初林姿妙被罵翻」嘆：淪軍備競賽

政治中心／黃韻璇報導

蔣萬安在市政會議裁示，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。（圖／北市府提供）

台北市長蔣萬安率先宣布國中小營養午餐全面免費，各縣市陸續跟進，包含基隆市、台中市、高雄市、台南市等，都宣布跟進國中小營養午餐「全面免費」，不過其實最早實施營養午餐免費的並非蔣萬安，包含宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣都已實施多年，宜蘭粉專就指出「當初林姿妙被罵翻」，並分享過來人經驗，提醒「免費營養午餐」的下一步，需要關注的是品質、廚餘量與學生接受度，都是「免費」背後必須面對的現實成本。

目前已經實施營養午餐免費的縣市有桃園市、新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣；此波宣布將於115學年度（今年9月）開始實施的則包含台北市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、苗栗縣、雲林縣；至於新北市、屏東縣、嘉義縣、嘉義市則尚未跟進。

過去宜蘭縣長林姿妙推免費營養午餐曾引發爭議。（圖／資料照）

營養午餐免費政策許多縣市已經實施多年，宜蘭粉專「宜蘭氏」就點出，宜蘭縣多年來即全面實施營養午餐免費，對宜蘭家長與學生而言，免費午餐已成日常，也讓討論焦點逐漸從「要不要免費」，轉向「品質如何、制度能否長久」。

粉專表示，當年宜蘭林姿妙推動免費營養午餐時，曾被外界嘲諷，如今卻成了各縣市紛紛跟進的範本，相當諷刺。不過粉專直言「政策被複製，不代表問題就消失」，分享宜蘭的實務經驗早已提醒，品質、廚餘量與學生接受度，都是「免費」背後必須面對的現實成本；在財政資源有限下，是否排擠其他政策，也值得好好思考。

最後粉專也提出質疑，當營養午餐逐漸淪為軍備競賽，與其比誰先免錢，不如好好思考，這樣真的比較好嗎？

