營養午餐免費有壓力！ 黃偉哲：北市從從容容花錢、南部連滾帶爬跟進

繼台北市長蔣萬安率先宣布營養午餐免費政策後，六都紛紛跟進，唯獨新北與台南尚未實施。台南市長黃偉哲今（8）日罕見開砲，直指北市財力充裕、各項重大建設早已完成，南部則才剛開始，認為「台北市是從從容容的花錢，我們南部是連滾帶爬想跟進。」

黃偉哲表示，營養午餐免費政策原本應鎖定低收入戶、中低收入戶或經濟困難家庭，進行精準協助，但目前多數縣市採取「未排富」的全面免費作法，令人質疑背後是否存在選舉考量。他指出，六都多在9月開始實施該政策，距離11月選舉時間點相當接近，「如果這不叫政策買票，我實在不太願意相信」。

廣告 廣告

針對財源問題，黃偉哲感嘆，「我們很羨慕啊！台北市除了沒有把馬路鋪成金子以外，其他都已經做了，但可是我們南部很多重大建設都才剛開始，所以說台北市是從從容容的花錢，我們南部是連滾帶爬想跟進，這也是我們辛苦的地方。」

黃偉哲將矛頭指向立法院，批評現行財政收支劃分制度不公，導致全國大多數統籌分配稅款集中於北部。他指出，相關修法後，台北市統籌分配稅款增加約416億元，台南市僅增加160億元，但台北市已不再需要負擔多項重大基礎建設經費，南部卻仍需投入大量資源，「用這樣的方式宣布營養午餐免費政策，坦白講是『朱門酒肉臭，路有凍死骨』」。

儘管表達強烈不滿，黃偉哲也表示，台南市仍須審慎評估，並在今年9月前、115學年度開始之前，對是否實施營養午餐免費政策做出最終決定。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

南市警破槍砲案...竟起獲罕見卡片型+手機造型折疊手槍 可裝2發子彈

台南永康廢棄物火警延燒！工廠、5車慘被火舌侵襲 3區空品提醒

台南情侶吵架...男朝女友潑鹽酸後 持刀自傷OHCA送醫不治