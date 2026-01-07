營養午餐免費盧秀燕不跟進 挨諷「馬麻愛你，太矯情」

盧秀燕今被問全面營養午餐免費沒有回應。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市宣布今年起推動學校營養午餐免費，台中市無意跟進；台中市長盧秀燕今年跨年晚會喊「馬麻愛你」宣稱史上最短致詞。議員江肇國斥，台中每年預算規模兩千億，盧秀燕不普發現金就算了，連營養午餐也不願意免費，不肯照顧孩子還喊「馬麻愛你」，實在太矯情；盧秀燕今被問及是否推動營養午餐免費則沒有回應。

台中市近年來已有不少議員在議會要求盧秀燕能推動營養午餐免費政策，但盧秀燕始終以財政考量未有正面回應。

江肇國指出，台北市宣布營養午餐免費，但反觀盧市府不同意就是不同意，台中每年預算規模兩千億，盧秀燕不發錢就算了，營養午餐也不願意免費。

江肇國說，他之前也在議會教育文化委員會中提出，若市府不推動營養午餐全面免費，也該增加補助、提高品質、幫學生加菜吃更好，無奈盧市府連這個也不願意做。

江肇國指出，目前全國22縣市已有過半實施營養午餐免費政策，盧市府卻仍在以未來補助「有增無減」來欺騙市民，他諷盧秀燕，不肯照顧孩子還喊「馬麻愛你」，實在太矯情。

