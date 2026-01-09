營養午餐免費納私校生 何欣純喊「盧市長做不足的 我來做」

民進黨台中市長參選人、立委何欣純9日認為，兒童福利政策應雨露均霑，主張不分公私立營養午餐都要免費。（何欣純提供）

台中市長盧秀燕8日宣布公立國中小營養午餐將免費，但私校卻遭排除，此舉引發外界雜音。民進黨台中市長參選人、立委何欣純9日認為，兒童福利政策應雨露均霑，主張不分公私立都要免費，強調「盧市長做不足的，何欣純來做」。不過，市長盧秀燕今出席地方活動，針對是否擴大補助私校，僅微笑並未回應。

台中市營養午餐免費政策115學年上路，朝野均給予肯定，因未擴及私立學校，2.5萬名學生將無法受惠，也引發外界雜音。

何欣純強調，台中市私立國中小學生高達2萬多人，也是台中市的孩子，為了台中的兒童福利政策一致化、公平性、合理性，她主張營養午餐免費政策要雨露均霑，公私立學校應一視同仁，同時強調「盧市長做不足的，何欣純來做」。

廣告 廣告

何欣純認為，營養午餐不僅應免費，還要讓孩子吃得好，所以在營養午餐品質、食安方面，這都是市政府未來的責任，她會好好督促以及提升。

不過，市長盧秀燕上午出席地方活動，針對媒體詢問是否擴大補助私校，僅微笑並未進一步回應。

【看原文連結】