營養午餐免費縣市再+1 黃偉哲宣布跟進：台南自115學年度起實施

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台北市長蔣萬安宣布「中小學生營養午餐免費」政策後，台中、高雄等縣市陸續跟進，而台南市長黃偉哲今（9）日也表態了。他表示，儘管台南市財政資源比不上其他台南市，但市府團隊研議後，決定自115學年度起開始實施營養午餐全面補助。

黃偉哲透過臉書表示，「財政雖緊，責任難卸！台南市宣佈營養午餐全面補助！」（資料照）

「財政雖緊，責任難卸！台南市宣佈營養午餐全面補助！」黃偉哲透過臉書表示，儘管台南市的財政體質不比其他資源豐厚的直轄市，但與市府團隊深度研議後，他們決定自115學年度起，台南市公私立國中小學生午餐將實施全面補助。

黃偉哲說，台南市的中央廚房供餐體系，是他們深厚的基礎。目前全市午餐自辦比率達94%，居六都之冠。市府將在現有的基礎上，包括持續採用國產可溯源食材、每月至少提供6次乳品、落實三級品管，以及整合78位專業營養師與跨局處單位，嚴格把關食安與營養。

黃偉哲強調，這項政策的推動，是在財政緊繃的鋼索上求取平衡。未來，他們將持續滾動檢討精進，確保這筆龐大的支出能真正落實在學生的健康上。

