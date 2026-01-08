營養午餐免費若台南未跟進 陳亭妃：當選市長會一次補足

陳亭妃表示，她參選市長所提出的「福利六都齊」政策，核心精神就是「台南不能落後」。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長陳其邁宣布國中小營養午餐全面免費，爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃表示，她參選市長所提出的「福利六都齊」政策，核心精神就是「台南不能落後」。只要她擔任台南市長，凡是台南目前比不上其他五都的所有不同族群的社會福利措施，一定一次補足，讓台南市民有感。

陳亭妃指出，未來國中小營養午餐若在台南未跟進，她一定會負責補足、立即跟上，絕不讓台南的孩子在基本照顧上產生被剝奪感。照顧孩子、支持家庭，是城市最重要的投資，「福利六都齊」是她對台南市民最明確、最負責的承諾。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北基隆推營養午餐免費 民眾敲碗侯友宜：為什麼新北市沒有？

北市營養午餐免費基隆跟進 詹凌瑀：雖是政策買票但很「有感」

陳其邁宣布高雄公立國中小115學年度起營養午餐免費 行政獎金加碼1.5倍

北中高跟進營養午餐免費 張善政發文嘆：桃園市曾受挑戰和質疑

