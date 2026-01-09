營養午餐免費議題延燒 白喬茵諷政壇照妖鏡

市議員白喬茵認為，高雄在財政壓力沈重下，敢轉彎跟進孩子的福利，就代表有籌錢的勇氣，值得鼓勵。（記者吳文欽翻翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵九日表示，陳其邁在廿四小時內從「使用者付費」轉為「午餐免費」，被酸的也不是政策論證，而是睡醒了、學人精、終於肯做正事，但她認為高雄在財政壓力沈重下，敢轉彎跟進孩子的福利，就代表有籌錢的勇氣，值得鼓勵。

白喬茵指出，營養午餐免費，根本是一面政壇照妖鏡。它照出的不是孩子有沒有吃飽，而是我們的公共討論到底還剩下多少理性？我們是不是早就習慣把腦袋外包給政黨，不問政策內容，先問「誰講的」。

白喬茵提到，蔣萬安宣布營養午餐免費，綠營開火：自戀做形象、經費哪來大撒幣、選前騙選票。政策還沒進到制度設計，先被貼上人格標籤，這不是在討論餐盤，而是在討論政治。

她說，結果高雄也宣布了！那些曾經用同一件事質疑台北市府的議員與網友，突然噤聲裝沒事，不尷尬嗎？

白喬茵進一步說，一直以來，都非常不喜歡教育決策被分顏色，一旦被分顏色、立場先決，公共討論就會死亡。孩子的權益不該被當成政治燃料，所以她支持營養午餐免費的立場也不會因為髮夾彎華麗或滑稽而動搖。

白喬茵認為，支持不等於盲挺，真正該討論的，是有些實際的問題，這些才是公共政策應該被問的問題，才是「免費」兩個字背後真正的治理能力。

白喬茵強調，可是看新聞留言、看網路風向，主流的內容仍是：攻擊首長個性加護航自家陣營，最後我們得到的不是更好的午餐，而是更熟練的雙標。