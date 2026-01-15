營養午餐免費議題 全教總提四大主張盼專法速定
目前全臺已有20縣市決定實施免費午餐，除了新北市及嘉義市尚未決定是否跟進。面對此趨勢，全國教師工會總聯合會雖樂見地方政府願意減輕家長負擔，但也特別提醒免費午餐可能衍生的問題，並提出「經費零排擠、財源求永續；品質不打折，食安嚴把關；人力補缺口、編制要落實；配套要到位，專法速制定」等四大核心主張。
全教總指出，過去幾週地方首長的發言，多半宣稱經費財源無虞、承諾不會排擠其他教育預算。但部分首長也提到「不惜舉債跟進」；加上過往若干縣市時而免費、時而恢復收費的搖擺前例，皆可證明地方首長的口頭承諾極脆弱，因此負責任的免費午餐政策應奠基於良好的整體教育預算規劃與評估，教育行政單位應更謹慎地檢討教育經費編列的合理性及優先順序，這是落實經費零排擠、追求財源永續的唯一正途。
全教總表示，過去由家長自行付費時，餐費尚能透過協商機制適時反映市場波動。一旦轉由地方政府全額買單時，費用被鎖死在特定預算額度，遇到物價通膨與人力成本上升，廠商為求生存，有可能對食材進行「隱形縮水」，改用廉價加工品取代新鮮食材。全教總強烈主張，地方政府應體認免費不應是廉價的代名詞，食材品質及食安標準絕不能因預算僵化而有所打折。
在人力部分，學校午餐運作仰賴多方人力專業協作， 「有錢買菜，更要有人煮菜。」，公校聘僱的廚工長期處於低薪、高溫且高勞動強度的惡劣環境，造成嚴重缺工與人才斷層，政府必須同時建立合理的薪資結構與勞動保障，才能穩定供餐核心，且校園營養師編制嚴重不足，一人巡迴多校已成常態，難以兼顧食安稽核與飲食教育，應盡速修正員額標準，落實專業把關。再者，長期由教師兼任的午餐秘書，承擔龐大繁瑣的庶務工作與法律責任，卻缺乏對等權益。全教總除呼籲應給予午餐秘書合理的減授課時數與職務加給，更建議要朝向行政專職化發展。
全教總呼籲，從近期有關推動免費午餐的討論可知，臺灣正因爲缺乏學校午餐專法，導致產生學校午餐定位性質有歧異、廚工與營養師人力配置標準不一、營養師及午餐秘書責任分工不明等根本問題，嚴正呼籲行政院應盡速提出學校午餐專法草案，與立法院攜手透過法制化程序，建構學校午餐穩定的運作體系。
