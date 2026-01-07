營養午餐免費 侯友宜：中央應統一作法

基隆跟進台北，自9月新學年開始提供公立國中小免費學校午餐。圖為北市國小學童排隊領取營養午餐。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安6日宣布，自115學年度起公私立國中小營養午餐全面免費，基隆市昨也宣布跟進北市；不過，新北市長侯友宜則向中央喊話「要有統一做法」。教育部表示，學校午餐辦理屬地方自治事項，尊重地方政府衡平考量，尚不宜由中央統一訂定一致性的補助標準。

蔣萬安7日表示，營養午餐不只是一頓飯，更是社會平權重要一環，不希望任何孩子因家庭狀況在餐桌上感受差異。基隆市長謝國樑昨宣布，自9月新學年開始，提供公立國中小免費學校午餐，將有2.2萬名學生受惠。

廣告 廣告

蔣萬安昨指出，國中小營養午餐全面免費政策最快9月上路，會根據台北市整體財政跟預算透過追加預算執行。他表示，營養午餐全面免費政策造福18萬名孩子，家庭每年減輕上萬元支出，希望孩子在學習成長最關鍵階段確保營養均衡、吃得安心，這是一項對未來的投資。

謝國樑昨赴台北市政府拜會蔣萬安後宣布基隆跟進台北，自9月新學年開始，提供公立國中小免費學校午餐，預估每名學生家長每年可望省下1.4至1.6萬元，市府也將增加1億餘元經費。

基隆市政府原編列2.7億元用於補助學校午餐，去年國小學童每人每餐學生家長須支付25元到36元（團膳），國中學子家長每人每餐須支付30元到41元。隨著新政策實施，市府將增加約1億元學校午餐經費，總經費上看3.7億元。

侯友宜表示，新北市人均預算是六都最少，不過每年均投入13.5億元學生營養午餐補助及品質提升經費，他認為「中央要有統一的做法，教育、福利的部分不要有相對落差」。經核算，若全面補助包括私立中小學營養午餐，總經費約46億元，新北會隨時做好調整準備。

教育部表示，基於使用者付費精神，學校午餐費用原則上由家長自行負擔，各主管機關可依學生家庭經濟狀況酌予補助。依「國民教育法」規定，學校辦理午餐屬代收代辦費事項。教育部曾於民國99年度增編特別預算推動全國國中小學免費午餐政策，經監察院提出糾正意見，目前多數縣市為使用者付費原則，並在兼顧教育資源合理配置下，持續提升學校午餐品質。