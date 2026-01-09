營養午餐免費「北炫富」造成南部痛苦？蔣萬安：投資孩子是責任

台北市長蔣萬安。(記者塗建榮攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市推出今年9月起，國中、小營養午餐免費，台中市、高雄市、基隆市、新竹市、苗栗縣、雲林縣、台東縣也宣布跟進。不過，台南市長黃偉哲認為營養午餐免費是「北炫富、南痛苦」。台北市蔣萬安今(9)日上午受訪指出，這不是炫富，「是我們的責任」。

黃偉哲日前表示，新版《財政收支劃分法》上路後，對台南的財源分配更加不利，市府在有限的財政空間下，必須把每一分錢用在刀口上，這些富有城市，可以拿到大把統籌分配稅來炫富嗎？根本造成南部市政困擾。

蔣萬安今出席北投區「與里長有約」會議，他認為，北市雖然是都會區，大家看到高所得，但同樣台北市也是全國物價和生活成本最高的城市，所以大家看到光鮮亮麗背後，其實是家長們精打細算的日常，他常說投資下一代投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，並強調「這不是炫富，而是責任」。

