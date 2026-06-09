營養午餐免費 嘉市決納入私校

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嘉義縣市自115學年推動公立學校學童營養午餐全面免費政策，鑑於台南市、新北市等部分縣市受惠對象已擴及私校，嘉市議員鄭光宏為國中私校生以及教職員工爭取午餐免費，嘉縣議員何子凡9日也為縣內唯一一所私校發聲，嘉義縣長翁章梁回應要與鄰近縣市達成共識再來推動，嘉市教育處則證實，已規畫將嘉市私校國中生納入補助對象，預計在7月臨時會提追加預算。

何子凡昨在縣議會定期會最後一天針對營養午餐免費議題質詢翁章梁，何子凡指出，嘉縣免費午餐補助人數2萬6000多人，包括縣立永慶高中和竹崎高中，但兩校非縣籍學生約200人，一樣享有福利，反觀縣內唯一私校協同中學，國中部有近49％是嘉義縣的孩子，不該被排除在外，建議縣府將私校也納入補助範圍，以免掛一漏萬。

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翁章梁回應，有初步跟教育處談過，希望政策不要淪為福利競爭，先由教育處跟鄰近縣市溝通，有共識就去努力，希望能同步。縣府教育處副處長顏廷育表示，一直有在研議，如果把協同國中部和嘉科實中國中以下學生納入，大概需要1900多萬元經費。

事實上，鄭光宏4月底就曾當面向嘉義市長黃敏惠爭取，期盼比照台北市、新北市、桃園市、台南市等縣市，將私校學童納入免費午餐補助範圍，避免因就學型態不同而產生差別待遇，以落實「餐桌平權」。

鄭光宏說，嘉市免費營養午餐拍板時，當時市府針對預算不足，追加的7770萬元經費僅限公立國中、小學童，爭取將私校納入，是希望能多方面照顧學生。

市府教育處副處長黃媛楟指出，經議員提議、內部溝通後，已確定將私校國中部學生，以及各國中以下學校導師、承辦午餐業務相關人員列入補助對象，針對這部分，市府需再支應1300多萬元，會在下次臨時會提追加預算。