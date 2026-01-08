營養午餐免費！基隆、台中、高雄都跟上 家長點「1情況」要注意

記者柯美儀／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐將全面免費，六都紛紛跟進。（示意圖／資料照）

台北市長蔣萬安6日宣布，將推動北市國中、小學營養午餐全面免費，最快今年9月上路，政策一出，基隆、台中、高雄等縣市也陸續跟進。北市國中家長會聯合會指出，免費午餐確實有助減輕家長經濟負擔，但目前各校午餐內容與品質標準不一，呼籲市府建立明確、可量化的規範，避免因落差引發比較心態。

蔣萬安表示，北市所有公私立國中小學生都將受惠，教育局初估每年經費約需20多億元，受惠人數近18萬人。基隆市7日宣布公立國中小營養午餐全面免費；台中市也在8日拍板，115學年度起實施公立國中小免費午餐，預估約21.4萬名學生受惠，年度財政支出將增加約25至30億元；高雄市隨後也宣布，自115學年度起，公立國中小營養午餐全面免費，估計每學年新增約18億元經費，約18萬名學生受惠。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之說，依據教育部統計，2025 年有11個縣市推動營養午餐免費措施，從家長團體立場來看，推行政策需要審慎，縣市實施免費營養午餐政策時，應從經費排擠與政策成效兩大面向考量，以避免排擠其他重要教育支出，將資源效益最大化。

台家盟議題小組召集人謝國清指出，每月營養午餐費用約數百元至1000元，對一般小康家庭而言屬可負擔範圍。但若全面補助，縣市政府每年需撥出數億元，恐排擠其他教育經費。

謝國清以台北市為例，每年補助免費營養午餐約需20億元，五年累計就達100億元，考量北市社經水準，這筆經費或許有更妥善的運用方式。台灣家長教育聯盟也呼籲，各縣市首長應重新評估全面免費午餐政策，從使用者付費與公平性出發，避免經費主要花在本就能負擔的家庭，違反公平原則。

家長提醒，目前各校午餐標準與菜單差異大，若未來採教育局統一招標，可能會影響餐點品質。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻則認為，營養午餐免費政策是趨勢，每月省下的幾千元餐費對家長而言確實減輕負擔。不過他提醒，目前各校午餐標準與菜單差異大，例如是否提供水果、牛奶或特定湯品，若未來採教育局統一招標，可能會影響餐點品質。教育局應制定量化標準，例如每週提供水果、牛奶的次數、菜色及湯品種類，避免學生因差異產生比較心態。

吳政鴻建議，市府若統一招標團膳，最好先訂定每餐統一補助費用，例如目前均價63元，再由各校招標，超出部分由家長支付；中低收入家庭則依現行做法，由相關經費支應，不會增加負擔。若能搭配量化標準，統一規範菜色與營養內容，也能避免學生間的比較與爭議。

