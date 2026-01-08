「營養午餐免費」政策不一 政院：要舉債3千億已無餘裕均衡地方

行政院發言人李慧芝今（8）日表示，新版《財劃法》造成水平分配嚴重不均衡，導致有些縣市統籌稅款增加非常多，有些相對落差很大、希望中央可以協助，但中央政府因為新版《財劃法》今年度要舉債3千億，已經沒有餘裕均衡地方。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁等地方首長相繼宣布公立國中小「營養午餐免費」政策。對此，行政院發言人李慧芝今（8）日表示，新版《財劃法》造成水平分配嚴重不均衡，導致有些縣市統籌稅款增加非常多，有些相對落差很大、希望中央可以協助，但中央政府因為新版《財劃法》今年度要舉債3千億，已經沒有餘裕均衡地方。

李慧芝說，近期各城市的營養午餐政策因新版《財劃法》的分配都不一樣。有些城市也希望中央可以協助，但因為新版《財劃法》的關係，中央政府的財政能力大幅消減，今年度要舉債3千億，已經沒有餘裕。

廣告 廣告

李慧芝呼籲這些縣市首長，請他們選區的立法委員支持、審議院版的《財劃法》，才有辦法可以讓各地國人、學生都可以獲得均衡照顧。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

卓揆：持續全力搜救F-16戰機失聯飛官 適時說明搜救進度

主計總處：因應新版財劃法 台東縣財力與台北市「同級」